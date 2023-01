L’ex tecnico dell’Hellas Verona Andrea Mandorlini è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha parlato della Serie A. L’ex allenatore del club gialloblu ha parlato anche del Napoli, che definisce come la squadra da battere, anche se può succedere di tutto. Le sue parole: “Mancano così tante partite che in campionato per lo Scudetto può succedere di tutto, credo però il Napoli sia la squadra migliore. Al momento è la squadra da battere e ha un buon vantaggio sulle sue inseguitrici”.