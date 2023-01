Lecce-Milan – Al ‘Via del Mare’ finisce 2-2 i salentini si fanno rimontare ma resistono e ora il Milan e a -9 dal Napoli

Dopo un primo tempo a ritmi elevatissimi da parte del Lecce di Baroni c’è stato un normale calo fisico e i cambi di Stefano Pioli cambiano la partita. Nel primo tempo i salentini scendono in campo con più fame e più grinta di un Milan che non sembra esserci. Nel primo tempo i giallorossi vanno sul 2-0 grazie all’autorete di Theo e il gol di Baschirotto. Nel secondo tempo il Milan pressa e trova il 2-1 con Leao che batte sul primo palo Falcone dopo un miracolo da parte del portiere. Il Lecce continua a pressare e ad attaccare ma il Milan trova il 2-2 con Calabria che con un colpo di testa batte Falcone. La partita termina con il risultato di 2-2 e ora il Milan dista ben 9 lunghezze dal Napoli primo in classifica.