Impallomeni: “Il Napoli è superiore a tutte le altre squadre, lo Scudetto ora può solo perderlo”

L’ex calciatore e attualmente giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della partita di ieri tra Napoli e Juventus. Il giornalista ha elogiato il Napoli di Luciano Spalletti parlando di laboratorio Spallettowski e ha detto che solo il Napoli può perdere lo Scudetto. Queste le sue parole: “Ci sono poche parole da poter aggiungere rispetto ai valori che sono stati espressi in campo, si è riaperto il laboratorio Spallettowski. Ora solamente il Napoli può perdere lo Scudetto, perché è superiore a tutte le altre squadre. La vittoria del Napoli non è una notizia, mentre quella della Juventus lo sarebbe stata. Per il primo tempo bisogna anche dire che se Meret non avesse parato il tiro di Rrahmani si sarebbe andati al riposo sul 2-2. Per il secondo tempo dopo ver subito la terza rete la Juve è uscita dal campo e il Napoli ha meritato la vittoria. Questa vittoria restituisce al Napoli le convinzioni che c’erano prima della sosta. Si è rivista la squadra che ha dato spettacolo contro il Liverpool e gli ha rifilato quattro reti. Il Napoli è qualcosa di clamoroso e ha uno Spalletti che viene seguito da tutti i calciatori che sono nello spogliatoio. Il calcio degli azzurri è un calcio nuovo, con tutti i calciatori che attaccano e difendono, e anche i comprimari hanno fatto molto bene anche giocando poco”.