Cremonese-Monza – Nonostante lo spavento finale il Monza vince lo scontro diretto 2-3 a Cremona

Nel primo match di questo sabato di Serie A si sono affrontate due delle squadre che sono salite nel massimo campionato ad inizio anno. A Cremona c’è stato lo scontro diretto per dei punti salvezza che possono essere importantissimi ed è stato vinto dal Monza. I brianzoli di mister Palladino battono la Cremonese di mister Alvini per 2-3 con un grande spavento nel finale dopo essere stati in vantaggio di 3 gol. Il club di Silvio Berlusconi nel primo tempo ha segnato dopo meno di 10 minuto con Ciurria il gol del vantaggio, e ha poi raddoppiato Caprari. Nel secondo tempo arriva la doppietta dell’ex Hellas Gianluca Caprari che fa 0-3. Il Monza però stacca la spina e subisce due gol nel finale, nonostante il brivido finale i brianzoli portano a casa 3 punti fondamentali e salgono a a 21 punti.