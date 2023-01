Caressa: “Finalmente c’è una squadra che a livello di intensità e di gioco è sul livello delle top d’Europa”

Il giornalista di Sky Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club della partita tra Napoli e Juventus. Il giornalista ha esaltato il gioco degli uomini di mister Spalletti e l’intensità con la quale scendono in campo. Secondo Caressa il Napoli al momento potrebbe essere in testa a qualsiasi campionato top d’Europa. Queste le sue parole: “Finalmente abbiamo una squadra che per gioco e intensità è al livello delle migliori squadre in giro per l’Europa. Secondo me potrebbe essere in testa in qualunque dei campionati top europei. Ieri Allegri ha fatto scelte incomprensibili, come ad esempio mettere Chiesa sulla fascia destra, ero spiazzato dalla scelta di farlo coprire su Kvaratskhelia. Credo che Allegri ha patito le critiche sul gioco e la formazione di ieri ne è la prova”.