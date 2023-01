L’ex calciatore della Juventus e oggi membro importante della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek ha scritto su Twitter il proprio pensiero su Napoli-Juventus. Secondo l’ex campione polacco le 8 vittorie della Juventus prima della sconfitta per 5-1 con il Napoli erano frutto di squadre con poco gioco e che non muovono la palla come gli azzurri. Il suo tweet: “Juve vinceva da 8 turni, perche? Perché non ha giocato contro una squadra come il Napoli, e aveva molta fortuna. Ieri sottomessa….“.