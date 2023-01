Alvino su Twitter: “Elmas ha stabilito il record il suo record di marcature in Serie A, per qualcuno era un pacco”

Elif Elmas nelle ultime partite è stato il vero jolly di questo Napoli, che ha trovato nel macedone un dodicesimo uomo di lusso. Anche nel match di ieri sera contro la Juventus il centrocampista ex Fenerbaçhe ha segnato, ed è arrivato a 5 gol in questo campionato. Le ultime prestazioni del macedone non sono di certo passate inosservate, e il giornalista Carlo Alvino ha un messaggio per i suoi detrattori. Con un tweet il giornalista di KKN ha voluto ricordare che in molti lo avevano definito un pacco e un giocatore non da Napoli. Questo il suo tweet: “Eljif Elmas ha preso parte a cinque gol nelle ultime sei presenze in Serie A, ha stabilito il proprio record di marcature stagionali nella competizione (5) e per la prima volta è andato in gol per due gare di fila… per qualcuno era un “pacco”… tempo galantuomo!“.

