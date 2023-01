Ssc Napoli – Levels potrebbe essere la nuova goal song azzurra, il tweet emblematico del Napoli

Il Napoli nei mesi scorsi aveva fatto partire in collaborazione con Socios un contest per votare la goal song per le reti al Maradona. Socios poche ore fa ha pubblicato un tweet in cui scrive: “Uagliù @sscnapoli, l’Amour To̶u̶j̶o̶u̶r̶s̶ t’o giur ci piace, però stasera amma sta’ a livello“. Il club azzurro sul suo profilo twitter ha risposto al tweet del colosso americano parlando emblematicamente della canzone Levels, che potrebbe essere quindi diventata la goal song degli azzurri. Questo il tweet del Napoli: “Dato che Levels se l’è giocata testa a testa con l’Amour Toujours come goal song, proviamo a sentire come suona al Maradona?“. Potrebbe quindi questa risposta criptica un’ufficialità per quanto riguardo la goal song azzurra, e chissà che già stasera contro la Juve, la canzone Levels possa risuonare allo stadio Maradona dopo una rete della squadra di mister Spalletti.

Dato che Levels se l’è giocata testa a testa con l’Amour Toujours come goal song, proviamo a sentire come suona al Maradona? 🤔 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 13, 2023