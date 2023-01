Repubblica – Spalletti ha scelto Zielinski e non Elmas: il motivo

Piotr Zielinski partirà titolare contro la Juve stasera.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il tecnico avrebbe preferito il polacco ad Elmas per alcuni motivi chiave: Zielo ha bisogno di ritrovare la sua brillantezza, come ampiamente visto nella prima parte di stagione ed è per questo che le sue qualità possono emergere in un duello così importante come quello del Maradona con fischio d’inizio alle 20:45. La Juventus subisce storicamente poco in Serie A, nelle ultime 8 non ha subito nessun goal ed è una squadra che potrebbe lasciare come unica soluzione il tiro da fuori, caratteristica in cui Piotr rimane un fuoriclasse assoluto. Presumibilmente si vedrà Elmas nella seconda frazione di gioco, a seconda anche dell’evoluzione della partita.