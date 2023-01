Napoli Primavera – Domani la sfida contro la Juventus Primavera, i convocati di mister Frustalupi

Il Napoli Primavera domani deve affrontare la Juventus pari età nella giornata 14 del campionato Primavera 1. Tra gli azzurrini e il club bianconero è la seconda sfida nel giro di pochi giorni, dopo la vittoria dei ragazzi di mister Frustalupi in Coppa Italia ai rigori a Torino. Gli azzurrini vogliono provare a centrare il bis contro la formazione bianconera per provare ad uscire dalle zone calda di classifica. Questa la lista dei convocati per la sfida a Cercola:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Lamine, Lettera, Marchisano, Marranzino, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.