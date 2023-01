Manfredi: “In merito agli scontri spero ci sia un intervento selettivo e non una chiusura totale”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato ai microfoni di TgCom della situazione relativa agli scontri tra tifosi di Napoli e Roma di domenica. Il sindaco della città spera possa esserci un intervento solo verso i tifosi ritenuti pericolosi e non un divieto per tutti i tifosi. Queste le sue parole: “Rispetto le decisioni del ministro Piantedosi con cui c’è un’ottima collaborazione e con cui si sta lavorando bene. Ovviamente è chiaro che mi augurerei si penalizzassero i tifosi violenti, ma non tutti coloro che seguono la squadra anche in trasferta e che non hanno nulla a che fare con i violenti. Un intervento selettivo aiuterebbe a dare una grande risposta ad un problema che esiste ma che deve essere affrontato andando a colpire chi commette questi atti violenti e gratuiti”.