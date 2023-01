La statistica a sorpresa: “La Juventus non riceve un rigore a Napoli dal 1990”

Giuseppe Pastore, giornalista, ha pubblicato una curiosa statistica sul suo profilo Twitter riguardante Napoli-Juventus. Il dato riguarda i rigori concessi alla Juventus nelle gare in casa del Napoli, e secondo questo risulta che i bianconeri non ricevano un rigore in occasione di un Napoli-Juve addirittura dal 1990. “Statistiche Inutili Per Vedere Il Mondo Bruciare: la Juventus non ottiene un rigore a favore a Napoli in Serie A dal 25 marzo 1990. Fallo di Baroni su Rui Barros, gol di De Agostini (fischiato dall’arbitro Longhi, di Roma come Doveri; in quella giornata c’era anche Lecce-Milan)”.

