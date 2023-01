La coppia che scoppia: Kvara-Osimhen è già mania

Solo pochi mesi fa era difficile immaginare che la sintonia fra Kvaratskhelia e Osimhen sarebbe stata così forte ed efficace. Due giocatori che avevano solo bisogno l’uno dell’altro per aiutarsi a vicenda e crescere insieme.

Assist e gol, la compensazione concreta che serve a due attaccanti per contribuire empiricamente al raggiungimento di un obiettivo oggi tutt’altro che irreale. Finora sono dodici per Osimhen e sette per Kvara in campionato: 19 volte questo duo ha messo la palla in rete, ergo su 44 gol quasi la metà porta il loro nome. 4 gli assist del nigeriano e 7, come il numero delle reti segnate, per il georgiano. Numeri magistrali. Ed il girone di andata non è ancora terminato.

Dopo l’addio di Insigne un nuovo re ha subito conquistato Napoli e il Napoli.