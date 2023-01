Jacobelli: “Sono curioso di vedere la tattica che adotterà il Napoli”

Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Bianconera sulla partita di stasera tra Napoli e Juve.

Il noto giornalista sportivo si è espresso così sul big match di stasera, sul quale ha mostrato la sua curiosità in relazione alla tattica che sceglierà mister Spalletti: “Sono curioso di capire quale tattica sceglierà il Napoli stasera, gli azzurri hanno il miglior attacco del campionato e la Juve la miglior difesa, motivo per cui Spalletti dovrà scegliere bene come attaccare la difesa bianconera. Sono dispiaciuto per l’assenza di Vlahovic, da diverso tempo sta lottando contro un male fastidio come la pubalgia”.