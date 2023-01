Jacobelli: “Napoli-Juventus sarà una grande partita. In Italia c’è una querelle stucchevole”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli, è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della sfida tra Napoli e Juventus. Le squadre si presentano al match come prima e seconda in classifica, biglietto da visita eccezionale per la partita.

Ecco le parole del giornalista: “Questa partita può essere un grande spot per il calcio italiano. Il Napoli e la Juventus hanno allestito due formazioni che sono prima e seconda, così come il Milan che è a 7 punti dalla vetta. Per me c’è, da un lato, un Napoli padrone del proprio destino e la Juventus che è risalita in classifica con la migliore difesa del campionato. Ci sono tutti gli elementi affinché sia una grande partita”.

Sulle Milanesi: “Non sarei così pessimista per quanto riguarda il Milan che resta seconda in classifica. La sconfitta in Coppa Italia è stata bruciante a causa della presunzione dei campioni d’Italia. I 7 punti di vantaggio sono un patrimonio per il Napoli che, qualora si imponesse, andrebbe a +10”.

Infine, Jacobelli ha concluso: “Risultatisti e giochisti? Stucchevole è il modo migliore per definire questa querelle che c’è da quando esiste il calcio. A me piace il calcio d’attacco, mi piace quello del Napoli che definisco scintillante e proteso al divertimento del pubblico, oltre che dei suoi interpreti. Critiche ad Allegri? Non sono soddisfatto del suo gioco tutt’ora. Ma ognuno segue il calcio che predilige”.