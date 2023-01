Gazzetta – La Juve ha sondato anche Kim nell’era Pirlo: la trattativa sfumò

La Juventus sondò il profilo di Kim durante l’era Andrea Pirlo.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera provò ad interessarsi al sudcoreano ma con esiti negativi: il suo arrivo sarebbe stato impossibile a causa di assenza di posti in rosa disponibili per gli extracomunitari in primis e in seconda istanza sarebbe stato complicato affrontare una spesa importante senza la collaborazione di un altro club per provare a dividere le spese. Una trattativa mai partita, in realtà, quella per l’attuale difensore azzurro. Si trattò di un semplice interessamento per rinforzare il reparto difensivo.