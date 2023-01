De Paola: “I risultati dicono che Allegri è migliore di Spalletti”

L’ex direttore di TuttoSport Paolo De Paola è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli-Juventus, in programma per stasera.

Ecco le sue parole: “Perché Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti si lanciano frecciate in conferenza stampa? Perché sono due toscanacci: ci sta che facciano un po’ di baruffa. L’anno scorso Spalletti ebbe da dire su Allegri, e credo avesse ragione. I due rimangono su range accettabili: fin quando le polemiche sono queste, le possiamo capire. Chi è il migliore tra i due? In questo momento, sicuramente Allegri: lo dicono i risultati. Se dovessi costruire un progetto nuovo, invece, sceglierei Spalletti”.

“La Juve ha espresso un gioco buttino e potrebbe fare una gara di contenimento anche stasera? A vedere la formazione, non sembra così: non è un undici di contenimento, anzi. Semmai, sono perplesso del fatto di vedere una difesa a tre: è un qualcosa che non mi convince mai appieno. In avanti, Di Maria e Milik costruiscono una sorta di pungolo costante per la difesa del Napoli. Si paventa anche la possibilità di inserire Chiesa a destra al posto di McKennie, ma solo nella ripresa. Insomma, stiamo a vedere come evolverà la gara”.