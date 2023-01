Cuccureddu: “Con la probabile formazione della Juventus sarebbe un’impresa vincere al Maradona”

L’ex giocatore e bandiera della Juventus Antonello Cuccureddu ha parlato del match di stasera tra bianconeri e il Napoli di mister Spalletti. Ai microfoni di Radio Marte l’ex Juve dice che sarebbe un’impresa vincere allo stadio Maradona con la probabile formazione che verrà schierata da Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: “Nel calcio può succedere di tutto, però battere il Napoli con la probabile formazione della Juventus sarebbe un’impresa vera. Da ex juventino mi auguro possa accadere, però credo che i bianconeri faranno molta fatica. L’organico a disposizione per forza di cose è questo fino a quando non rientreranno gli infortunati. La partita di stasera sarà fondamentale per la Juventus, soprattutto se vuole ancora sperare e sognare di arrivare al titolo. La squadra di Allegri stasera non può permettersi di perdere. Il Maradona pieno è straordinario e stasera sarà il dodicesimo uomo per gli azzurri. Quando si entra in quello stadio e c’è il pienone vengono i brividi”.