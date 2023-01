Cruciani: “Stasera vorrei assistere ad una bella partita, tiferò Juve”

Il giornalista Giuseppe Cruciani è intervenuto a Radio Crc sulla partita di stasera.

In diretta ha svelato per chi farà il tifo al Maradona, spiegando anche il motivo per cui tiferà i bianconeri nel big match delle 20:45: “Stasera ho il desiderio di assistere ad una bella partita tra Napoli e Juventus, sarò a casa di juventini e farò il tifo per la Juventus anche a causa della fede sportiva della mia fidanzata. Vedo il Napoli favorito, che potrebbe anche concedersi una sconfitta a differenza di una Juve che ha bisogno assolutamente dei tre punti per credere ancora nello scudetto. Una sconfitta, ad ogni mood, potrebbe danneggiare psicologicamente sia l’una che l’altra”.