CorrMezz – Osimhen contro Bremer: un duello che può bloccare il nigeriano

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen duellerà con Bremer in un confronto che può penalizzare la punta azzurra.

Il quotidiano fa riferimento alle caratteristiche del difensore ex Torino, che nelle ultime sfida contro Osimhen ha sempre fatto valere fisico e atletismo per fermare la furia nigeriana dell’ex Lille: un test molto importante, dunque, quello di stasera, per il Napoli e per lo stesso Victor che dovrà avere la meglio sul brasiliano che ha appena recuperato dall’infortunio ed è stato scelto da Max Allegri per completare la difesa a tre con Danilo ed Alex Sandro al Maradona. Una sfida, quella tra l’attaccante e il difensore, che potrebbe condizionare l’intero andamento del match.