Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito a quanto accaduto negli ottavi di finale di Coppa Italia appena disputati. Squalificati per un turno gli espulsi Koffi Djidji e Jeison Murillo. Tra le sanzioni, figura quella inflitta alla As Roma. La società giallorossa infatti, è stata multata di 8mila euro a causa dei beceri cori di alcuni tifosi romanisti rivolti al Vesuvio. Il tutto è partito al minuto 22 del secondo tempo della gara giocata contro il Genoa