Bucchioni: “Mi aspetto una gara spettacolare, Napoli-Juve ha dominato gli ultimi 10 anni”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Punto Nuovo sulla partita di stasera.

Intervistato riguardo il big match del Maradona, ha risposto con tanto di disamina su uno scontro che ha rispecchiato probabilmente le due squadre al vertice più continue degli ultimi dieci anni: “La partita di stasera rispecchia il duello principale della lotta allo scudetto degli ultimi dieci anni, forse la partita più importante della Serie A, più di Inter-Juve e di altri big match che ci sono in Serie A. Entrambi gli allenatore hanno voluto spostare l’attenzione sul proprio avversario, Spalletti ha detto bene e la Juve veniva considerata come favorita principale per il tricolore ad inizio anno”.