Massimo Bonanni, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato inevitabilmente del big match di stasera Napoli-Juventus.

“Il Napoli giocherà per il pari? Non credo. Se dovessero pareggiare, andrà meglio al Napoli rispetto alla Juve. Io credo che il Napoli vorrà subito fare gol, perché la Juve si difende bene e se si mettesse in un’altra maniera diventerebbe complicata. Mi aspetto una partenza sprint del Napoli”.