Agostinelli: “Tatticamente il match sarà nelle mani del Napoli, i bianconeri giocheranno molto di ripartenza”

Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radio Marte del match di stasera tra Napoli e Juventus e dell’importanza del match. Secondo l’allenatore il pallino del gioco sarà nelle mani del Napoli, e i bianconeri ripartiranno molto spesso, sfruttando l’allungarsi degli azzurri. Queste le sue parole: “Nelle partite di cartello come questa sono spesso i grandi giocatori a decidere il match con una loro giocata. Tatticamente penso che il pallino del gioco sarà del Napoli anche per volontà della Juventus. I bianconeri faranno una partita difensiva e attenta e punteranno molto a giocare di contropiede. Il Napoli potrebbe avere qualche problema nel caso la Juventus si chiuda in difesa, ma c’è Osimhen che è molto bravo nel gioco aereo. Una mano alla difesa bianconera verrà dato o dal centrocampista davanti alla difesa oppure da uno degli esterni di centrocampo che giocherà vicino la difesa a 3. Il Napoli vincendo non chiuderebbe il campionato ma all’80% si”.