Tuttosport nella propria edizione odierna parla della seconda parte di stagione del campionato del Napoli. Ecco cosa ne pensa a riguardo:

“Il Napoli non si fa trascinare nel crollo come lo scorso anno e Spalletti è convinto che, giorno dopo giorno, la sua squadra ritroverà la brillantezza che sembra essere sparita dopo la sosta per il Mondiale. Il tecnico di Certaldo ha programmato il lavoro di questa seconda parte in modo molto particolare. Non bisogna strabiliare nelle prime gare di gennaio, ma si devono avere le gambe irrorate di carburante nel mese di maggio, quando sempre il calo atletico rischia di poter far saltare l’obiettivo principale degli azzurri”.