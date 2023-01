Tuttosport sicuro – Kvaratskhelia ha la testa per fare le giocate, sta ritrovando la condizione

Inizio lento quello di Kvara che non ha brillato nelle prime due uscite del 2023 del Napoli. Ecco cosa ci riporta Tuttosport:

“Oggi Kvaratskhelia è alla ricerca della migliore condizione e Spalletti lo sta aiutando facendolo giocare pur non essendo al top. E’ successo a Milano contro l’Inter, gara nella quale fu richiamato in panchina al 76’ (fu sostituito da Elmas), e nel corso del match a Genova con la Sampdoria: Spalletti lo sostituì al 62’ per dare spazio a Zielinski . Ad occhio nudo si capisce che la testa del classe 2001 pensa di fare le giocate migliori, ma il suo fisico ancora non risponde alla sollecitazione”.