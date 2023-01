Ssc Napoli, il report di allenamento del 12 gennaio

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 12 gennaio.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Chiusura con svolgimento di gioco su palle inattive”.