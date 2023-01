Nikita Contini è vicinissimo alla Reggina. Secondo quanto scrive il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il portiere oggi giocherà la sua ultima partita con la Sampdoria in Coppa Italia contro la Fiorentina e poi verrà girato in prestito dal Napoli agli amaranto. E’ ormai fatta per il suo trasferimento, a giorni il classe 96 effettuerà le visite mediche e si accaserà a Reggio Calabria per i prossimi 6 mesi.