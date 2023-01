Sabatini: “Nel 2022 il Napoli ha avuto 4 giocatori che sono state delle sorprese”

Intervistato in esclusiva da ilpallonegonfiato.it, Sandro Sabatini ha commentato l’inizio di 2023 positivo per i bianconeri: “La Juventus è ripartita bene, è la squadra che ha dato più continuità all’ultimo periodo prima dello stop. Le critiche ad Allegri prescindono dalla singola prestazione della squadra o delle individualità. A tratti, sembrano avanzate per partito preso. Il gioco della Juve ha un impatto soggettivo su chi segue le gare. Credo che le partite della Juventus, confrontate anche con altre squadre importanti, non mettano in risalto né un brutto gioco, né brutte partite”.

Poi il giudizio del giornalista Mediaset sul Napoli: “C’è un dettaglio curioso: tutte le squadre imbattute in Europa hanno perso alla ripresa. Parlo di Napoli, PSG e Benfica. Fisiologico quindi per la preparazione e la pausa per i Mondiali. Ma anche perché nessuna squadra può vincere tutte le partite e non perdere mai. Credo che contro la Sampdoria si sia visto già qualcosa di meglio”.

“Nel 2022 il Napoli ha avuto quattro sorprese: Lobotka, Kim, Kvaratskhelia e Osimhen. Al di là dei complimenti che meritano Spalletti e tutti gli altri calciatori, il destino degli azzurri è in mano alle prestazioni di questi quattro calciatori. Se ripeteranno solo l’80% di quanto fatto nel 2022, il Napoli vincerà lo scudetto” ha concluso Sabatini.