Repubblica – Napoli-Juve è sold out! 60mila al Maradona per spingere gli azzurri alla vittoria

La Repubblica, oggi in edicola, si sofferma sul match Napoli-Juve. Secondo il quotidiano è previsto il sold out allo stadio Diego Armando Maradona per il big match:

“Sulle tribune saranno dunque quasi in 60 mila a dare la carica alla squadra di Luciano Spalletti ed è al sicuro anche il record d’incasso stagionale in campionato, che dovrebbe sfiorare o addirittura superare il traguardo dei 4 milioni.

Al Maradona sarà permesso l’ingresso anche ai tifosi della Juventus, che finora hanno acquistato circa un migliaio (sui 4 mila disponibili) di biglietti per il settore Ospiti. Ma con lo stadio blindato i timori di incidenti saranno quasi azzerati e non dovrebbero esserci dunque ombre sulla festa, attesa con impazienza pure dai giocatori del Napoli”.