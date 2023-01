Repubblica – Dal Daspo allo stop alle trasferte: tutte le sanzioni per gli ultra coinvolti negli scontri

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio agli scontri ultras di domenica scorsa, soffermandosi sulle possibili sanzioni ai tifosi di Napoli e Roma:

“Già oggi (tutti liberi i quattro ultrà fermati dalla polizia ma poi liberati dai giudici) potrebbe arrivare la sanzione dello stop alle trasferte, non per tutto il campionato, ma per un periodo ancora da definire. La decisione definitiva verrà presa tra oggi e domani in attesa del Comitato di analisi sulle valutazioni sportive. Il Viminale si esprimerà a riguardo e l’ultima parola toccherà ai prefetti. Attesa anche una raffica di Daspo per i tifosi identificati durante gli scontri”.