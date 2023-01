Diego Demme non riscuote interesse solo in Turchia, non lo vuole solo Montella all’Adana Demirspor. Il centrocampista azzurro piace anche in Bundesliga: all’Eintracht Francoforte, all’Amburgo e al Bayer Leverkusen. Tuttavia questi club tedeschi vogliono l’italo-tedesco gratis e non in prestito con riscatto. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato.