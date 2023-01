Offerta pazza per Messi dall’Arabia Saudita, le ultime!

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l’Al Hilal ha intenzione di rispondere alla grande mossa di mercato dell’Al Nassr di CR7. Infatti, è disposto a fare faville per Lionel Messi, anche a offrire 300 milioni di dollari l’anno. Il paese medio-orientale sta investendo tantissimo in vista della probabile candidatura insieme a Egitto e Grecia per i Mondiali 2030. Una strategia molto simile a quella attuata dal Qatar, attraverso il Paris Saint-Germain, negli anni che si sono avvicinati alla Coppa del Mondo del 2022.