Nefrocenter, uno dei tanti sponsor del Napoli, manda un messaggio speciale ai tifosi azzurri. Infatti, lo sponsor invita le famiglie vittime della Camorra a seguire la partita Napoli- Juventus allo stadio. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

“Un dono per l’Epifania per i familiari delle vittime di camorra. Nefrocenter in collaborazione con la Fondazione Polis donerà loro i biglietti per assistere alla partita Napoli-Juventus. Il big match della diciottesima giornata del campionato di Serie A Tim si disputerà venerdì 13 gennaio alle 20.45 allo stadio Maradona. Un appuntamento da non perdere che i fondatori del gruppo Nefrocenter, Giovanni Lombardi ed Elena Scarlato di concerto con Don Tonino Palmese e il segretario generale della Fondazione Polis Enrico Tedesco hanno voluto regalare ai familiari delle vittime innocenti della malavita organizzata”.