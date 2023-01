La Juventus si prepara per arrivare a Napoli in questa serata in vista del big match di domani. Ecco i giocatori convocati da Max Allegri, assente anche capitan Bonucci oltre a Cuadrado, Vlahovic e Pogba:

“Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani;

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli;

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior”.