Giuseppe Incocciati, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio, dove ha parlato di Napoli-Juventus.

“La Juve ha la miglior difesa, credo sarà molto difficile scardinarla, ma il Napoli ha tutto per fare sua la gara, soprattutto per l’imprevedibilità del reparto offensivo. Il Napoli ha digerito il ko con l’Inter, lo vedremo ancora agguerrito e ha una motivazione in più, quella di giocare in casa”.