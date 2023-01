Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino in vista del big match Napoli-Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Vincere darebbe al Napoli uno slancio enorme. Sarebbe mentalmente importante per chi insegue. Ciò vorrebbe dire iniziare a guardarsi le spalle. Infatti, credo che la Juve possa arrivare al Maradona per il pareggio e poi giocarsi tutto nel girone di ritorno. Attenzione però: in partite del genere è impossibile fare calcoli, tutto può succedere”.