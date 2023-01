Gazzetta – Scontri ultras: tra i provvedimenti divieto di trasferta: i dettagli

Gli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma, avranno delle conseguenze. La violenza non fa parte dello sport e la Giustizia Sportiva vuole lanciare un messaggio a tutte le tifoserie.

Nelle prossime settimane ci sarà un giro di vite e già oggi nella riunione del Comitato delle analisi per la sicurezza ci sarà qualche indicazione in più. Secondo la Gazzetta dello Sport ci potrebbero essere importanti provvedimenti sia per i tifosi del Napoli che della Roma per esempio, divieti parziali o totali del trasferimento delle rispettive tifoserie.