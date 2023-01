Ferrara: “Napoli e Juventus mi hanno dato tantissimo”

Quella tra Napoli e Juventus sarà una sfida molto particolare per Ciro Ferrara, ex delle due squadre. L’attuale opinionista ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della presentazione della collezione Panini 2022/2023 presso la sede della Lega Serie A: “Napoli e Juventus sono le squadre in cui ho militato e che mio hanno dato tantissimo. Non mi chiedete la favorita, ci arrivano entrambe in un buon momento. Si vedrà una bella partita, sono squadre molto diverse, ma competitive”.

“La Juventus è una squadra che tende a non farti giocare bene, quindi sarà un’ulteriore prova importante per il Napoli. Il pubblico avrà un’importanza notevole e io ne so qualcosa. Sarà un match importante soprattutto per la Juventus che ha la necessità di non perdere altri punti dalla capolista. Mi sembra che Spalletti e il Napoli stiano facendo un ottimo lavoro, anche al di fuori del campo”, ha aggiunto Ciro Ferrara nel corso del suo intervento.