CdS – Napoli-Juve, Kim ci sarà! Le idee di Spallerti in vista del big match

Napoli-Juve, un match che non ha bisogno di presentazioni. Domani allo stadio Maradona andrà in scena una delle sfide scudetto più attese della stagione. Il Napoli con i suoi sette punti di vantaggio accoglie i bianconeri reduci da 8 vittorie consecutive, dopo il disastroso inizio di campionato.

Spalletti tira un sospiro di sollievo perché la squadra ieri si è allenata al completo: Kim è recuperato e giocherà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, oggi in edicola. Ci sono ancora i ballo le classiche riflessioni per il tecnico: Mario Rui è in vantaggio su Olivera e Politano su Lozano per completare il tridente con Osi e Kvara.