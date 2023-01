CdM – Napoli-Juve, la probabile formazione: Kim c’è!

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, ha svelato le probabili scelte di Luciano Spalletti, per la gara contro la Juventus:

“Ultime di formazione in vista di domani. Il Napoli ha tutti gli uomini a disposizione, qualche ballottaggio persiste nelle scelte di formazione. Mario Rui, dopo l’ottima prova di Genova, sembra in vantaggio su Olivera, Elmas è in forma ma sembra che Zielinski si riprenda il suo posto, Politano dovrebbe essere preferito a Lozano.

Sta vivendo pienamente la preparazione di Napoli-Juventus anche il nuovo acquisto Bereszynski, che si è aggregato sabato al gruppo di Spalletti partecipando in panchina alla trasferta di Genova. Non rientrerà a Napoli il portiere Contini che domani inizierà la sua nuova avventura alla Reggina”.