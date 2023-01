Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento ed ex Napoli e Juve, è stato intervistato da Repubblica in vista della gara di domani: “La sfida del “Maradona” sarà molto importante ma non decisiva. Il Napoli per mesi ha giocato il calcio più bello d’Europa, la Juventus è sempre un punto di riferimento e ha una grandissima fame di vittoria. Può venirne fuori una sfida magnifica”.