Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli, sarà presto girato alla Reggina. A dichiararlo è Ciro Venerato, nel corso della trasmissione Tg Sport, in onda sulla Rai. L’estremo difensore andrà in prestito in Serie B, ed è atteso venerdì per cominciare la sua prima avventura, non prima di aver difeso i pali della Sampdoria nel prossimo incontro di Coppa Italia. Il portiere sarà poi atteso da Filippo Inzaghi.