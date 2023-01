Napoli-Juventus, quasi esauriti i nuovi biglietti messi a disposizione

Il clima dello stadio Diego Armando Maradona in occasione dell’ormai prossima Napoli-Juventus si preannuncia più rovente che mai. A testimoniarlo, è la vendita dei biglietti. Visto l’esaurimento dei tagliandi, sono stati messi a disposizione ulteriori biglietti per assistere alla partita. C’è voluto tantissimo tempo perché andassero esauriti gran parte dei nuovi tagliandi. Rimangono pochissimi posti disponibili per poter vivere il big match dalle tribune del Maradona. Tra queste, bassa la disponibilità per i distinti inferiori, tribuna Posillipo e tribuna Nisida.