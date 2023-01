Marchesi: “C’è un giocatore del Napoli che ai miei tempi avrebbe fatto sfracelli”

L’ex allenatore del Napoli Rino Marchesi è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv per parlare dell’imminente sfida tra i partenopei e la Juventus.

Ecco le sue parole: “Il Napoli ha ripreso il ritmo che aveva prima della sosta e questo conforta molto, ho allenato tre delle quattro prime in classifica e chiaramente “tifare” mi diventa difficile. Diciamo però che ho molta simpatia per Napoli ed i napoletani. Vincere con la Juve darebbe una spallata al campionato, sarà difficile ma si può fare”.

“Il Maradona può essere importante, anche se gli azzurri non hanno fatto distinzioni tra gare in casa ed in trasferta, la rosa quest’anno poi è finalmente completa, chi è in panchina é all’altezza dei titolari. Osimhen? Attaccante formidabile, sono convinto che questo giocatore avrebbe fatto sfracelli anche ai miei tempi”.”D’altro canto, si dice sempre che i vari Maradona, Careca, Van Basten e i grandi campioni del passato andrebbero a nozze con le regole attuali: verissimo, ma dico anche che chi è bravo fa la differenza in ogni contesto”.