Mimmo Malfitano, storico giornalista della Gazzetta, ha parlato ai microfoni di Tele A per parlare del big match Napoli-Juventus. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli è in testa alla classifica, è la squadra più forte del campionato e ha tutte le carte in regola per vincere lo Scudetto! La Juventus non ha un grande attacco. Vlahovic è assente per infortunio, Kean non mi piace per niente, l’unico vero attaccante è Milik. Arek mi piace ma da solo non so quanto possa dar fastidio alla difesa del Napoli”.