Maifredi: “Se il Napoli batte la Juve può fare un ace. Osimhen può essere il grande protagonista”

Luigi Maifredi, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del big match Napoli-Juventus.

Come vede Napoli-Juventus?

“Non servono stimoli qui. Il Napoli può fare un ace, se vince avrà tante possibilità di arrivare alla fine, la Juve chiuderebbe anzitempo il suo campionato. Se dominerà il Napoli, ci sarà Osimhen protagonista, se sarà la Juve credo Chiesa o Milik. Come singoli la Juve ha qualcosa in più, visto che è rientrato il fuoriclasse Chiesa, ma credo le motivazioni e la struttura di gioco del Napoli metta in vantaggio questa squadra”.

Partita quindi non decisiva?

“Spalletti fa bene a dire così, deve tenere i giocatori sulla corda, però da osservatore esterno, se un Napoli con un grande entusiasmo e con una struttura di gioco così vincesse avrebbe già in mano il campionato. Il Milan non ha solidità di gioco che ti fa pensare che possa contrastare il Napoli, che ha fatto vedere di essere l’unica che potrebbe giocare in Premier. La Juve ha dei singoli ma fa fatica come gioco. Al Napoli sono stati bravi a trovare giocatori che non hanno fatto rimpiangere dei big partiti. Se vince il Napoli fa un bel passo verso lo Scudetto”.

Juventus miglior difesa solo per caso?

“La difesa di un tempo era molto diversa, ci sono anni luce tra questa difesa e quella composta da Barzagli, Bonucci e Chiellini. Ci sono giocatori in attacco non all’altezza. La Juventus sta facendo buona figura in difesa perché contro trova giocatori normali. Con il Napoli sarà molto più difficile. Osimhen è il più forte attaccante in Italia. La Juve in questo momento non si propone che fa gioco ma che si difende bene e riparte, merito di un centrocampo che fa filtro”.

Chi i possibili protagonisti della sfida?

“Dico Osimhen, dall’altra Chiesa o Di Maria. Chiesa lo farei giocare dal 1′, quando non ne ha più lo tolgo. È uno che dà tutto”.