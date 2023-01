KKN – Ounahi vuole il Napoli! La strategia della società

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato dell’obiettivo di mercato Azzedine Ounahi, in forza all’Angers. Secondo quanto riportato, il centrocampista marocchino avrebbe espresso la sua volontà di voler vestire la maglia azzurra. Su di lui ci sarebbero altre quattro squadre, ma l’intenzione del calciatore è quella di giocare per il Napoli. L’idea della società è quella di acquistare nel mercato di gennaio il giocatore, per poi lasciarlo fino a giugno in Francia e di conseguenza, portarlo all’ombra del Vesuvio a partire dalla prossima stagione.