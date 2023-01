A un anno dall’infortunio, l’attaccante della Juventus Federico Chiesa potrebbe scendere in campo dall’inizio per la prima volta in questa stagione. Secondo quanto riferisce la Gazzetta, il numero 7 bianconero si candida prepotentemente per una maglia da titolare contro il Napoli. Ancora da capire in quale ruolo, se da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 o da seconda punta, in questo caso alle spalle dell’ex azzurro Milik e con Kean e Di Maria pronti a subentrare.