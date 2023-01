Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, è stato intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del campionato italiano. Ecco cosa ha dichiarato:

“Tante squadre dopo una sosta lunga possono incontrare difficoltà. Abbiamo visto che la settimana scorsa, vari club sono stati ripresi nel finale di gara. Sono sicurissimo che l’Inter darà battaglia fino alla fine per la vittoria del campionato. Il Napoli è la super favorita per lo scudetto, il Milan è lì e la Juve sta facendo una gran rimonta. Le gare sono tante e si può lottare fino alla fine per il campionato”.